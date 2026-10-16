У Львові після восьмирічної паузи відбулася історична зустріч керівництва Інститутів національної пам’яті України та Польщі

Під час зустрічі обговорили результати пошуково-ексгумаційних робіт у Голоско та польському Ласкові.

У середу, 14 жовтня, у Львові відбулась офіційна зустріч керівників Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної пам’яті Республіки Польща — перша за останні вісім років.

Під час переговорів сторони детально розглянули результати пошуково-ексгумаційної роботи, проведеної на території Голоско у Львові та в селі Ласків на польській землі.

Особливу увагу приділили подальшим планам пошукових експедицій в обох державах. Вони також узгодили питання гідного вшанування загиблих, організації перепоховання та, за можливості, ідентифікації знайдених останків. Крім того, учасники обговорили перспективи українсько-польської співпраці у науковій та просвітницькій сферах. Визначили теми для подальшої спільної роботи, які мають зберегти історичну пам’ять двох народів.

Наступна робоча зустріч запланована на листопад у Варшаві.

Востаннє керівники обох інститутів спілкувалися у 2018 році.

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Розпочали ексгумаційні роботи на старому Голосківському кладовищі ще 25 серпня. Роботи проводили неподалік вулиці Круглої, де шукали рештки військовослужбовців Війська Польського, які загинули у боях за Львів у вересні 1939 року.

Водночас із жовтня на території українського кладовища в польському селі Ласків тривають пошукові роботи. Варто зазначити, що дозвіл на проведення цієї експедиції польська сторона надала центру “Доля” 31 серпня цього року.