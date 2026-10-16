У Львові вшанували молодих митців, які своїми малюнками висловили подяку українським захисникам

У Львівській ратуші провели урочисту церемонію нагородження дітей, чиї малюнки стали виразом вдячності та підтримки для захисників та захисниць України. Захід організувало управління соціального захисту Львівської міської ради.

Конкурс розпочався 1 жовтня: діти, які відвідували районні відділи соціального захисту разом із батьками, створювали малюнки з посланнями підтримки для військових. Онлайн-голосування тривало з 2 до 11 жовтня, під час якого всі охочі могли відзначити улюблені роботи вподобайками. Підсумки оголосили 12 жовтня.

Спочатку планували нагородити лише авторів трьох малюнків із найбільшою кількістю вподобайок. Однак згодом вирішили відзначити призами також інших учасників конкурсу.

«Діти малювали для наших захисників і захисниць, щоб подякувати їм і підтримати. Ми прагнули, щоб кожна дитина відчула важливість своєї вдячності, а її малюнок обов’язково потрапив до адресата. Дякуємо дітям за талановиті роботи, батькам — за підтримку, а всім, хто голосував, — за увагу до дитячої творчості», — розповіла Тетяна Колесник.

Серед нагороджених — Марко Брилинський, Назар Вовчина, Єва Кость, Богдан Мілян, Павло Мілян, Юстина Мирун, Діана Пундор, Ярослав Сало, Анна Сапсай, Кирило Слобода та Олег Шевкопляс.

Церемонія відбулася у Великій сесійній залі Львівської міської ради, де діти отримали подарунки. Після офіційної частини для юних художників організували екскурсію на вершину вежі Ратуші, звідки відкривається мальовничий панорамний краєвид на місто. Також вони мали змогу зустрітися з котячим мером Львова — Левчиком.

Всі 45 дитячих малюнків, створених у рамках конкурсу, передадуть українським військовим на фронт.