У Львові відкрили нове управління для підтримки ветеранів та їхніх сімей

16 жовтня у Львові відкрили новостворене управління з питань ветеранів Львівської міської ради. Під час презентації команда підрозділу ознайомила журналістів і громадськість із основними напрямками роботи та новими підходами у підтримці захисників і їхніх сімей.

Одним із головних нововведень стало перетворення колишніх Центрів надання послуг учасникам бойових дій на Центри ветеранів. Управління взяло на себе координацію міських програм допомоги, співпрацю з громадськими організаціями, а також сприяння працевлаштуванню та навчанню ветеранів. Окрім цього, воно реалізує різні ініціативи, спрямовані на підтримку захисників у місті.

Головна мета нового управління — створити єдину й ефективну систему ветеранської підтримки у Львові. Вона охопить соціальну адаптацію, працевлаштування, реабілітацію, відпочинок та розвиток відповідних ініціатив.

Керівником підрозділу призначили Сергія Гончука. Структурно управління працюватиме у складі Львівської міської ради під контролем заступника міського голови — омбудсмена з питань ветеранів Андрія Жолоба.

Представники управління наголошують, що в центрі уваги мають бути самі ветерани, а не політика. Команда працює над розвитком сервісів, щоб вони максимально відповідали потребам кожного захисника.

До пріоритетів нової структури входить розбудова інфраструктури для підтримки ветеранів, глибоке вивчення реальних проблем захисників і їхніх родин, а також підготовка пропозицій для оновлення міських програм і нормативних документів у цій сфері.

Перетворення Центрів надання послуг учасникам бойових дій на Центри ветеранів стало ключовим кроком для створення уніфікованої системи підтримки, яку координуватиме новостворене управління.

Управління складається з двох профільних відділів:

Відділ стратегії та розвитку ветеранської підтримки очолила Юлія Гордійчук. Вона відповідатиме за формування стратегічних напрямків підтримки, розвиток інфраструктури, моніторинг потреб ветеранів, а також розробку законодавчих та нормативних ініціатив.

Відділ ветеранського партнерства і взаємодії з громадою очолила заступниця начальника управління Галина Хамуйло. Під її керівництвом відділ налагоджуватиме співпрацю з громадськими організаціями, розвиватиме міжнародні партнерства, забезпечуватиме комунікацію та постійний діалог із ветеранською спільнотою.

Створення управління спрямоване на комплексну підтримку захисників та їхніх родин через об’єднання зусиль міських служб, ветеранських організацій і партнерів. Завдяки цьому допомога стане більш доступною, системною і відповідатиме реальним потребам ветеранів.