Львівщина готує громади до опалювального сезону: графік запуску опалення та заходи безпеки для лікарень і шкіл

Опалювальний сезон 20262027 на Львівщині: умови запуску та готовність до зими

Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, затвердив розпорядження про початок опалювального сезону 20262027 років. Тепер кожна територіальна громада сама вирішуватиме, коли підключати тепло, орієнтуючись на кліматичні умови. Особливі соціальні заклади, зокрема лікарні й школи, зможуть отримати опалення раніше за інших.

За інформацією Львівської ОВА, основною умовою для включення опалення стане середньодобова температура на рівні +8°C або нижче протягом трьох днів поспіль. Це дозволить громадам враховувати реальний клімат у своїх населених пунктах і приймати рішення, виходячи з потреб мешканців.

Для соціально важливих закладів передбачено можливість дострокового підключення опалення — ще до настання стійких холодів. Керівники таких установ мають подати письмову заявку, щоб скористатися цією опцією.

Максим Козицький наголосив на першочерговому завданні влади — підготувати всі теплові мережі для стабільної роботи та вчасного запуску опалювального сезону. Він також підкреслив, що соціальні установи повинні отримувати тепло раніше, якщо це буде необхідно.

Для координації дій восени та взимку на Львівщині створять оперативний штаб. Відстежувати ситуацію до кінця опалювального періоду доручать департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства обласної адміністрації.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто паралельно розробляє резервні джерела теплопостачання на випадок збоїв в основній системі. Один із медичних закладів вже обладнали котлами на твердому паливі, здатними забезпечити об’єкт теплом. Одна з таких установок вже працює і подає гарячу воду для потреб лікарні.