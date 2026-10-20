На Львівщині посилюють систему підтримки жертв домашнього насильства

У Львівській області відбулися чергові дводенні симуляційні вправи «Єдині в дії», спрямовані на вдосконалення механізмів реагування на домашнє насильство. У навчанні взяли участь фахівці з Дрогобицького району: соціальні працівники, представники центрів надання соціальних послуг, служб у справах дітей, поліцейські та активісти громадських організацій.

Під час заходу учасники відпрацьовували реалістичні сценарії, що імітували різні випадки домашнього насильства. Вони аналізували ризики, ухвалювали оперативні рішення, планували заходи щодо забезпечення безпеки постраждалих, а також практикували ефективну взаємодію між службами, відповідальними за допомогу.

Окрему увагу приділили складнощам, з якими найчастіше зіштовхуються фахівці. Серед них — небажання постраждалих повідомляти про насильство або припиняти співпрацю зі службами, питання роботи з дітьми, дефіцит кваліфікованих спеціалістів, проблеми з тимчасовим розміщенням жертв і неврегульований обмін інформацією між установами.

Анкетування показало, що 24 учасники мають різний рівень начальної підготовки. Близько 37,5% оцінили свої знання у сфері протидії домашньому насильству як достатні, однак потребують детальнішого вивчення, ще 37,5% вказали на базовий рівень або наявність прогалин у розумінні окремих аспектів.

Ці дані підкреслюють необхідність практикоорієнтованих тренінгів, які допомагають фахівцям краще усвідомлювати компетенції колег, координувати дії та виробляти єдиний підхід у захисті осіб, що постраждали.

«Щоб ефективно протидіяти домашньому насильству, важливо, щоб всі відповідальні служби чітко розуміли свої ролі, діяли злагоджено та координували допомогу постраждалим. Практичні відпрацювання таких ситуацій допомагають налагодити спільну роботу фахівців», — наголосила директорка департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Тетяна Крут.

До цього подібні тренінги «Єдині в дії» проходили у районах Львова, Шептицькому, Стрийському та Яворівському. Планують охопити навчанням всі райони Львівської області.

Ініціаторами тренінгів стали департамент соціального захисту населення Львівської ОДА та Львівський обласний центр соціальних служб. Партнерами є Львівський державний університет внутрішніх справ, а також громадська організація «Центр „Жіночі перспективи“» та міжнародна організація Zonta International.