У Львові водій скоїв наїзд на пішохода зі смертельними наслідками і зник з місця аварії
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У Львові водій скоїв наїзд на пішохода зі смертельними наслідками і зник з місця аварії

Марко Лук'яненко

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У Львові трапилась смертельна дорожньо-транспортна пригода: водій збив пішохода та втік з місця аварії.

Інцидент стався 19 жовтня близько 07:30 на вулиці Богданівській.

За інформацією поліції, 70-річний керманич Volkswagen Passat наїхав на 62-річного чоловіка з Золочівського району. Постраждалий отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

Правоохоронці оперативно встановили особу водія і доставили його для з’ясування обставин. Відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП.

Згідно з чинним законодавством, водієві загрожує до 10 років ув’язнення.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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