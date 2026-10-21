У Львові розпочалися роботи з облаштування Саду пам’яті

На вулиці Тракт Глинянський у Львові розпочали роботи з облаштування Саду пам’яті, присвяченого загиблим захисникам.

Львівська міська рада повідомила, що у мікрорайоні “Провесінь”, між будинками № 141а та № 147а на вул. Тракт Глинянський, стартували підготовчі роботи зі створення меморіального простору. Сад пам’яті має стати місцем шани та згадки про героїв.

В планах передбачено облаштувати комфортні доріжки, встановити вуличні меблі та висадити близько 20 дерев. Кожне дерево символізує пам’ять про одного загиблого воїна.

Зараз на території триває перший етап – благоустрій. Працюють над вирівнюванням покриття, згодом прокладуть доріжки і впорядкують прилеглу територію. Наступним кроком стане встановлення меблів, освітлення та інших елементів інфраструктури. Ці роботи фінансуватимуть частково за рахунок співфінансування.

Замовником виступає Личаківська районна адміністрація, а роботи виконує ТзОВ “Роуд Львів”. План завершити перший етап благоустрою – до кінця листопада поточного року.

На початку вересня місцева влада ухвалила рішення про створення нового громадського простору на вул. Тракт Глинянський. Меморіальний сад стане важливим символом міста, де вшанують пам’ять загиблих захисників України.