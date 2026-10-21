Як Радехівська громада подолала труднощі і здобула фінансову незалежність

Міський голова Радехівської громади Степан Коханчук дав інтерв’ю в рамках проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини». Цей проєкт реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та німецької організації Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Фінансування та курування проєкту здійснює Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE).

Мета ініціативи — активізувати участь громад у процесах реформування регіонів, що залежали від вугільної промисловості. Звертають особливу увагу на справедливу трансформацію, яка працюватиме на користь місцевих жителів і економіки.

Радехівська громада, якою керує Степан Коханчук, отримує можливість ухвалювати конкретні рішення для покращення життя у регіоні, що переживає виклики після закриття вугільних шахт. Цей процес не лише економічний, а й соціальний, оскільки змінює звичний уклад, забезпечує нові робочі місця і підвищує якість послуг для громадян.

Проєкт надає підтримку місцевим лідерам, допомагає формувати стратегії розвитку та залучає громаду до активної участі в перетвореннях. При цьому співпраця з міжнародними організаціями забезпечує доступ до передового досвіду та ресурсів.

Такий підхід покликаний забезпечити стійкий розвиток регіону у довгостроковій перспективі, залучити нові інвестиції і підвищити добробут населення. Степан Коханчук висловив упевненість, що спільними зусиллями можна досягти значних результатів у трансформації Радехівської громади.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua