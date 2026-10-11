Львівська ОВА активізує впровадження системи OKR

Під час OKR-фестивалю керівники та працівники структурних підрозділів представили досягнення цілей, проаналізували виклики та визначили пріоритети на наступний квартал.

У Львівській обласній державній адміністрації проаналізували результати роботи за методологією OKR у третьому кварталі 2026 року.

У рамках OKR-фестивалю представники різних підрозділів показали, наскільки ефективно виконували поставлені завдання, обговорили складнощі і визначили напрями роботи на найближчі місяці.

«Людям нецікаво, скільки нарад організували чиновники, скільки завдань внесли до планів чи скільки звітів підготували. І це абсолютно зрозуміло. Коли люди звертаються до державних установ, їм потрібно лише одне — швидко вирішити свої питання», — підкреслив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

OKR (Objectives and Key Results — цілі та ключові результати) почали впроваджувати у Львівській ОДА в червні поточного року. Цей підхід націлений на фокусування роботи команд на конкретних, вимірюваних результатах. Методологія також передбачає визначення відповідальних осіб і регулярний моніторинг прогресу.

У третьому кварталі до роботи за OKR приєдналися департаменти економічної політики, архітектури та містобудування, екології та природних ресурсів, спорту, молоді та туризму, охорони здоров’я, а також апарат Львівської ОДА.

Результати показали, що виконання цілей цих департаментів коливається в межах 75-100%.

Згідно з методикою, вважається успішним, якщо квартальні цілі виконані принаймні на 70%.

«Більшість команд досягли 75–100% від запланованого, але хочу відзначити, що є й показники нижче 53%. Важливо зрозуміти причини такого відставання і що потрібно виправити», — зазначив Максим Козицький.

Регулярність командних зборів – один із ключових елементів OKR. Їх проводять раз на два тижні. Під час цих зустрічей учасники оцінюють свій прогрес, ідентифікують ризики, які можуть завадити досягти поставлених результатів вчасно, і при необхідності коригують подальші кроки. Це дозволяє оперативно реагувати на труднощі протягом роботи, а не лише наприкінці кварталу чи року.

У четвертому кварталі в проєкт долучаться ще три департаменти: соціального захисту населення, дорожнього господарства та агропромислового розвитку. Згодом систему планують поширити на всю Львівську ОДА.

«Дякую Олександру Новікову та команді OKR UA, які успішно впровадили цей підхід у Мінцифрі та НАЗК, а тепер допомагають і нашим підрозділам розвивати глобальне мислення: бачити спільні цілі, визначати пріоритети, брати відповідальність і чесно оцінювати результати», — зазначив голова адміністрації.

Максим Козицький підкреслив, що головним показником ефективності роботи влади мають бути реальні зміни, які відчувають мешканці області.

«„Львівщина — люди дії“ означає, що наша праця має приносити користь людям. Я розумію, що довіру до влади можна заслужити тільки результатами, відчутними для жителів області. Саме для цього ми впроваджуємо такі зміни», — підсумував він.

Довідково.

OKR — це метод управління, який передбачає встановлення цілей (Objectives) та ключових вимірюваних результатів (Key Results). Це дає змогу регулярно оцінювати їхнє досягнення. У Львівській ОДА систему організували відповідно до трьох стратегічних завдань: підвищити інституційну спроможність адміністрації, зробити Львівщину найпривабливішим для інвестицій регіоном і забезпечити лідерські позиції в Україні за якістю життя.