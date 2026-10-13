У Львові вночі через збитий безпілотник пошкоджено будинки та машини під час повітряної тривоги

Ранкову тишу 13 жовтня у Львові порушила повітряна тривога. У місті пролунав вибух, спричинений діями сил протиповітряної оборони. За попередніми даними, збитий ворожий безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району.

Про інцидент повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. З його слів, уламки безпілотника спричинили пожежу у двох будинках, а також пошкодили три автомобілі. Відомостей про постраждалих наразі немає. На місці події працюють усі необхідні екстрені служби.

Повітряну тривогу оголосили о 4:50 ранку у Львівському районі. Згодом сигнал прозвучав і в інших районах області — Золочівському, Дрогобицькому, Яворівському та Стрийському.

Відповідно до даних Повітряних сил Збройних сил України, о 5:00 та 5:04 зафіксували рух реактивного безпілотника у напрямку Перемишлян на Львівщині.

О 5:10 Максим Козицький попередив про високий рівень небезпеки у місті через активність сил протиповітряної оборони. Вибух було чутно навіть у центральній частині Львова, про що повідомляють місцеві кореспонденти.

Повітряну тривогу в регіоні скасували о 5:21.