Львівщина в облозі: свідчення мешканців розбитих домівок про нічний напад безпілотників

Ранок 13 жовтня на Львівщині став неспокійним через чергову атаку російських окупантів, які застосували реактивні безпілотники. В селі Муроване Львівського району внаслідок удару постраждав житловий будинок. Свідки події розповіли про те, що відбувалося під час нападу.

Миттєва руйнація житла

Людмила Зубкевич, власниця пошкодженого будинку, згадує вибух як відчуття повного шоку. Потужна ударна хвиля за лічені секунди зруйнувала дім: вибила вікна, пошкодила дах, який згодом зайнявся вогнем.

“Почули вибух — все повалилося, скло розлетілося, хату розтрощило. Вікна вибило, дах згорів і був пошкоджений. Обидві хати повністю знищені”, — поділилась пані Людмила.

Вона розповіла, що момент вибуху став для неї шоком, і вона не знала, як вчинити далі. Вхідні двері частково заблокували уламки, тому родині довелося покидати будинок у нічному одязі.

Очевидці спостерігали падіння дрона

Андрій Петришин, сусід постраждалого дому, розповів про атаку детальніше: безпілотник впав між двома будинками, після чого стався вибух.

“Безпілотник впав просто над нашою хатиною. Я був у коридорі, вікна вибило і в кімнатах”, — пригадує чоловік.

Він уточнив, що одна з сусідніх осель повністю згоріла, інша отримала серйозні пошкодження. На щастя, житлові люди залишилися цілі і наразі перебувають у безпеці на іншій території.

Обставини атаки

В ніч на 13 жовтня над Львовом прозвучали сигнали повітряної тривоги. Містяни чули серію вибухів — це діяла українська система протиповітряної оборони, яка стримувала ворожі атаки.

Збитий безпілотник впав на приватну територію в селі Муроване. Від уламків почалася пожежа, що охопила два житлових будинки. Також було пошкоджено три автомобілі, які стояли поруч.

За попередніми даними Львівської обласної військової адміністрації, внаслідок цієї атаки поранених або загиблих немає.