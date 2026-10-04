На Львівщині врятували двох туристів, що загубилися під час підйому на Парашку

Ввечері біля міста Сколе, що в Стрийському районі Львівщини, двоє туристів загубилися під час підйому на гору Парашка. Про інцидент повідомили до Служби порятунку «101» 3 жовтня о 20:31.

Заблукали чоловік і жінка. До пошуків оперативно залучили гірських рятувальників, які швидко виявили туристів і допомогли вивести їх із лісового масиву у безпечне місце.

За даними ДСНС Львівщини, медичної допомоги врятовані не потребували. Після порятунку вони подякували рятувальникам і зазначили, що щасливі, бо вночі є професіонали, здатні знайти і вивести заблукалих із лісу.

«Ми щасливі, що ночуватимемо у ліжку, а не в лісі», поділилися враженнями туристи.

У ДСНС Львівщини нагадали, що перед походом у гори варто ретельно планувати маршрут, уважно слідкувати за прогнозом погоди, брати з собою заряджений телефон та відповідне спорядження. Якщо заблукали, не панікуйте — залишайтеся на місці і негайно телефонуйте за номерами 101 або 112.