У Львові відновлюють будівлі на Патона і Виговського після ракетного удару

У Львові тривають масштабні ремонтно-відновлювальні роботи у житлових будинках, пошкоджених під час липневого ракетного обстрілу. Про стан відновлення повідомили у Залізничній районній адміністрації міста.

За адресою Виговського, 77 наразі заливають перекриття та мурують стіни.

У постраждалому будинку вже встановили тимчасові опори для зміцнення несучих конструкцій. Спеціалісти підготували опалубку й металеві каркаси, необхідні для ремонту міжповерхових перекриттів та балконних плит.

Фахівці завершили бетонування ділянок перекриттів і балконних плит між третім та п’ятим поверхами. Нині триває мурування внутрішніх і зовнішніх стін, а також посилення несучих елементів за допомогою металевих конструкцій.

На вулиці Патона, 25 відбувається демонтаж аварійних конструкцій і монтаж тимчасової покрівлі.

Демонтовано пошкоджені елементи на п’ятому поверсі другого та п’ятого під’їздів. У третій і четвертій секціях проводять аналогічні роботи між третім і четвертим поверхами.

Паралельно із демонтажем здійснюють вивіз будівельного сміття та поетапне технічне обстеження будівлі. Щоб захистити приміщення від дощу і запобігти подальшому руйнуванню, встановлюють дерев’яний каркас під тимчасову покрівлю. Цю роботу вже виконали в другому, п’ятому та шостому під’їздах. Металевий профнастил, який доставили на будмайданчик, вже використовують для накриття п’ятого під’їзду.

Ремонтні роботи ведуться також на інших вулицях міста.

Окрім будинків на Патона та Виговського, аварійно-відновлювальні заходи здійснюють у будівлях на вулицях Патона, Ряшівській і Любінській, які теж постраждали під час обстрілу в липні.

Компенсації мешканцям постраждалих будинків

Напад ракет на Львів відбувся 30 липня, найбільше постраждали багатоквартирні будинки на Виговського і Патона. Міська влада обіцяє повністю відновити пошкоджене житло.

Під час ремонту мешканцям виплачують компенсації на оренду тимчасового житла. Сьогодні цю фінансову підтримку отримують 74 особи. Загальний обсяг щомісячних виплат складає понад 1 мільйон 145 тисяч гривень.

Розмір компенсації залежить від площі квартири: мешканці однокімнатних помешкань отримують по 12 тисяч гривень, двокімнатних — по 15 тисяч, а житло з трьома і більше кімнатами компенсують сумою в 17 тисяч гривень щомісяця.