У Дрогобичі нетвереза водійка Tesla зіткнулася з Nissan Leaf, є травмований

На вулиці Франка у Дрогобичі п’яна водійка Tesla зіткнулася з Nissan Leaf. Водій другого авто отримав травми і був госпіталізований.

Головне управління Національної поліції у Львівській області повідомило про ДТП, що сталася 14 жовтня близько 17:25. Водійка Tesla, 36-річна мешканка Дрогобича, зіткнулася з легковиком Nissan Leaf, яким керував 19-річний житель Дрогобицького району.

Після аварії постраждалого водія Nissan Leaf було доставлено до лікарні з травмами. Правоохоронці встановили, що водійка Tesla була в стані алкогольного сп’яніння під час керування автомобілем.

За цим фактом слідчі з Дрогобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами строком від трьох до п’яти років.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту.