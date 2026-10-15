Керівник екологічної служби Львівщини у вересні отримав більше 70 тисяч гривень зарплати

У вересні зарплата директора департаменту екології Львівської ОВА Володимира Корди склала понад 72 тисячі гривень.

Львівська ОВА підтвердила, що у вересні цього року Володимир Корда отримав 72 318,13 грн загального доходу. Ця сума включає різні види виплат за місяць.

Зокрема оклад становив 53 021 грн, а надбавка за вислугу років — 5 302,10 грн. Крім того, чиновник отримав 600 грн надбавки за ранг.

Премія за місяць склала 13 255,25 грн, а індексація — 139,78 грн. Усі податки і військовий збір із зарплати становили 16 633,17 грн, тож чистий дохід Корди склав 55 684,96 грн.

Для порівняння: у серпні він отримав зарплату на рівні 56 тисяч гривень.

Володимир Корда очолив департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА з липня 2025 року. Він змінив на цій посаді Оксану Війтик, яка раніше виконувала обов’язки директора.

До цього Корда керував відділом державного екологічного нагляду атмосферного повітря у Львівській області. Під час повномасштабного вторгнення РФ він активно підтримував Україну.

За успішне виконання бойових завдань Володимир Корда отримав нагрудний знак “Золотий хрест” та державну нагороду від Президента України — медаль “Захиснику Вітчизни”.