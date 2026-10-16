Очікується тепла погода з +14°C на вихідні

На вихідних у Львові та області очікується похолодання, повідомляють синоптики.

Гідрометцентр України інформує про зміну погодних умов. У суботу, 17 жовтня, вночі температура буде в межах від +3°C до +8°C, а вдень підніметься до позначок 14-19°C.

Вітер віятиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Небо буде переважно хмарним, місцями пройдуть невеликі дощі.

У неділю, 18 жовтня, вночі температура підвищиться до +8°C – +10°C, а вдень становитиме 11-13°C.

Вітер змінить напрямок на південно-західний, з тією ж швидкістю 5-10 м/с. Опадів не передбачається.

Понеділок, 19 жовтня, принесе температури вночі близько +8°C, удень повітря прогріється до +10°C.

Вітер дме з південного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, прогнозують дощові опади.