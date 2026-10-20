У Львові відкрили дві нові локації Центру розвитку футболу УАФ

Безкоштовні тренування для дітей у Львові почали працювати на двох локаціях Центру розвитку футболу УАФ

Запрошують хлопців та дівчат з 1 по 4 клас.

У Львові на двох локаціях Центру розвитку футболу УАФ стартували безкоштовні тренування для дітей. Запрошують участь хлопців і дівчат, які навчаються у 1-4 класах.

Під керівництвом кваліфікованих тренерів молоді футболісти уміло оволодіватимуть базовими елементами гри. Вони навчаться працювати в команді та розвиватимуть не лише фізичні, але й соціальні навички.

Адреси та розклад тренувань у Львові:

Середня загальноосвітня школа № 77 (вул. Виговського, 7а). Тренування проходять у понеділок, середу та п’ятницю о 16:00.

Місія «Центр опіки сиріт» Львівської архієпархії УГКЦ (вул. Тараса Бобанича «Хаммера», 7). Заняття у вівторок та четвер о 17:00.

Реєстрація на тренування доступна за посиланням.