У Львові відкрили дві нові локації Центру розвитку футболу УАФ
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У Львові відкрили дві нові локації Центру розвитку футболу УАФ

Марко Лук'яненко

Безкоштовні тренування для дітей у Львові почали працювати на двох локаціях Центру розвитку футболу УАФ

Запрошують хлопців та дівчат з 1 по 4 клас.

У Львові на двох локаціях Центру розвитку футболу УАФ стартували безкоштовні тренування для дітей. Запрошують участь хлопців і дівчат, які навчаються у 1-4 класах.

Під керівництвом кваліфікованих тренерів молоді футболісти уміло оволодіватимуть базовими елементами гри. Вони навчаться працювати в команді та розвиватимуть не лише фізичні, але й соціальні навички.

Адреси та розклад тренувань у Львові:

  • Середня загальноосвітня школа № 77 (вул. Виговського, 7а). Тренування проходять у понеділок, середу та п’ятницю о 16:00.
  • Місія «Центр опіки сиріт» Львівської архієпархії УГКЦ (вул. Тараса Бобанича «Хаммера», 7). Заняття у вівторок та четвер о 17:00.

Реєстрація на тренування доступна за посиланням.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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