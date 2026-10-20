Російський дрон здійснив атаку на енергетичну інфраструктуру Львівщини

Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Фейсбуці про атаку російського реактивного безпілотника на обʼєкт енергетики в області. Це сталося сьогодні, 20 жовтня, під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:55 до 13:20.

Очільник області запевняє, що жертв і поранених не має. “Ворог знову атакував обʼєкт енергетики на Львівщині. Попередньо, люди не постраждали”, – зазначив Козицький.

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Раніше, цієї ночі, ворожі безпілотники вже завдали удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. В Солонківській громаді пошкодили житловий будинок та два дачні будинки.

19 жовтня уламки дрона завдали шкоди житловим будинкам і автівкам у селі Зубра неподалік Львова.

18 жовтня ППО знищила безпілотники над Мурованим та Малеховим поблизу Львова. Жертв та постраждалих немає, проте уламки дронів пошкодили житлові будинки й логістичний комплекс.

17 жовтня ППО збила ворожий безпілотник у Бродівській громаді на Львівщині.

Вночі 13 жовтня через падіння безпілотника в селі Муроване поблизу Львова виникли пожежі у трьох житлових будинках. Того ж дня, о 15:04, в області оголосили повітряну тривогу через російський реактивний безпілотник, уламки якого впали у селі Малехів.