У Львові відбувся Тиждень здоров’я, під час якого майже 10 тисяч мешканців отримали безкоштовну медичну діагностику

Львів’яни масово скористалися безоплатною медичною діагностикою: у кожного третього виявили відхилення від норми

У Львові завершився п’ятиденний марафон безкоштовних медичних обстежень під назвою “Тиждень здоров’я”. Протягом цього часу 9 502 мешканці міста скористалися можливістю перевірити стан свого здоров’я на 33 локаціях.

Лікарі вимірювали артеріальний тиск, контролювали рівень цукру в крові, перевіряли зір, виконували різні лабораторні аналізи та надавали консультації всім охочим.

Хто приєднався до акції

Серед учасників домінували жінки — 6 708 осіб проти 2 794 чоловіків. Найактивнішими були львів’яни віком понад 60 років — вони склали майже половину відвідувачів (47,5%). Люди віком 40-60 років становили 30,9%, молодь від 18 до 40 років — 17,2%, а діти й підлітки — лише 4,5% загальної кількості учасників.

Серцево-судинна система та обмін речовин

Найпопулярнішою процедурою стало вимірювання тиску — його провели 6 703 рази. У 40% випадків (2 681 людина) зафіксували відхилення від норми. Оцінка ризиків серцево-судинних захворювань відбулася 5 965 разів, і в 44,2% випадків виявили фактори ризику.

Перевірку рівня глюкози в крові пройшли 6 065 людей. У кожного четвертого (25,4%) зафіксували відхилення. Електрокардіографію виконали 1 242 рази, і у 34,9% випадків медики виявили зміни в роботі серця.

Цьогорічною новинкою став аналіз на феритин — його провели 1 531 раз. Відхилення виявили у 43,4% досліджень.

Зір та інші обстеження

Перевірку гостроти зору пройшли 4 468 осіб. Майже у половини (45,9%) виявили порушення. Внутрішньоочний тиск виміряли 2 388 разів; відхилення виявили у 10,7% випадків. Серед 1 259 перевірок кольоросприйняття порушення зафіксували лише у 4,8% людей.

Дерматоскопічне дослідження шкіри провели 786 разів і виявили відхилення у 34,6%. Обстеження на плоскостопість пройшли 974 людини: майже третина (28,5%) мали ознаки патології.

Онкомаркери та інфекційні захворювання

Тест на простатоспецифічний антиген (ПСА), що оцінює стан передміхурової залози, пройшли 1 525 чоловіків. Відхилення виявили у 19,7% учасників.

Перевірили також наявність бактерії Helicobacter pylori 2 151 раз; майже третина (31,4%) результатів була позитивною.

Серед лабораторних досліджень найбільше популярність мала перевірка на ВІЛ — її пройшли 6 330 осіб. Також активно тестували на гепатит В (5 576 тестів) і гепатит С (5 497 тестів). Позитивні результати виявили у 9, 14 та 32 випадках відповідно.

Додаткова допомога

Крім основних обстежень, гінекологи провели 422 консультації, а 162 рази визначали групу крові та резус-фактор пацієнтів. Медики надали невідкладну допомогу у 25 випадках. Після акції семеро учасників підписали декларації з сімейними лікарями.