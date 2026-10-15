У Львові відбулася пам’ятна акція на честь немовлят, які не встигли пізнати світ

15 жовтня у Львові відбулися заходи, присвячені пам’яті немовлят, яких не вдалося виносити або які прожили дуже короткий час після народження.

День почався з Божественної Літургії у Гарнізонному храмі міста. Після служби для учасників організували творчу академію. Ввечері відбулася символічна акція “Світлова хвиля” на площі Ангелів, де всі присутні запалили свічки. Ці вогники стали символом пам’яті про загиблих дітей, виявом батьківської любові та солідарності з сім’ями, які пережили таку втрату.

Громадська організація “Слід Життя” виступила ініціатором проведення заходу. Керівниця організації, сестра-служебниця Юстина Голубець, підкреслила значення 15 жовтня як дня не лише пам’яті, а й просвітницької платформи. Вона наголосила, що відвертий діалог про перинатальні втрати допомагає батькам не залишатися наодинці з болем і отримувати необхідну підтримку.

Ці пам’ятні заходи вже стали традиційними для Львова. Щороку вони збирають містян у спільній молитві, пам’яті та підтримці родин, що постраждали від подібних трагедій.

Довідково: “Слід Життя” неприбуткова організація, яка робить акцент на підтримці сімей, що зіткнулися з перинатальними втратами. Вона надає комплексну міждисциплінарну допомогу родинам, де під час вагітності виявляють невиліковні захворювання чи вади розвитку, які несумісні з життям.