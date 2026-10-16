Львів ухвалив виплату у 16,4 млн грн постраждалим від ракетного удару 30 липня

Міське управління соціального захисту повідомило про нові виплати мешканцям, чиє житло постраждало від російського удару 30 липня. Цього разу компенсацію отримали власники 30 пошкоджених вікон та 2 дверей загальною сумою 473,2 тис. грн.

Загалом з початку атаки львів’янам виплатили 16,4 млн грн. Ці кошти розподілили за 556 зверненнями від постраждалих мешканців.

У липні 2025 року міська влада затвердила оновлений порядок надання матеріальної допомоги тим, чиє житло постраждало внаслідок ракетних ударів або атак дронів. Документ передбачає компенсації за пошкодження будинків вибуховою хвилею, уламками або затопленням після обстрілу. Допомогу надають за часткові пошкодження, наприклад, розбиті вікна чи двері, а також за ремонт квартир чи дахів приватних будинків. Важливо: заявку на компенсацію слід подавати протягом шести місяців після обстрілу.

Також наприкінці липня у Львові переглянули граничні розміри фінансової допомоги. Тепер мешканці можуть отримати до 20 тис. грн за пошкоджені вхідні двері і до 15 тис. грн за кожне розбите вікно або віконний блок. Раніше максимальні виплати становили 8 тис. грн за двері і 12 тис. грн за вікно.