У Львові на площі Ангелів у пам’ять про ненароджених дітей запалили свічки

15 жовтня у Львові провели меморіальну акцію на підтримку сімей, які втратили дітей під час вагітності чи відразу після народження, напередодні Всесвітнього дня обізнаності про перинатальну втрату.

Захід почався о 18:00 з Божественної літургії у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після спільної молитви учасники перемістилися на площу Ангелів та запалили свічки на честь малюків, чиє життя обірвалося до чи одразу після народження.

Ініціатором акції виступила громадська організація “Перинатальний хоспіс Слід життя”. Керівниця організації, монахиня Юстина Голубець, наголосила, що подібні акції допомагають батькам не залишатися наодинці з болем втрати і отримати підтримку.

Вона звернула увагу на масштаби проблеми: кожна шоста вагітність завершується втратою як у першому, так і в другому чи третьому триместрі, а іноді вже після народження дитини. Незважаючи на поширеність цього явища, суспільство продовжує уникають говорити про нього відкрито.

Монахиня також підкреслила, що в медичній освіті немає спеціальних курсів, які б навчали персонал ефективно підтримувати батьків, які пережили перинатальну втрату. Аналогічна ситуація і серед звичайних людей, які часто не знають, як правильно допомогти знайомим у таких обставинах.

У Львові традиція вшанування пам’яті померлих дітей існує з 2018 року. Ця акція стала вже дев’ятою за рахунком та продовжує збирати родини і небайдужих людей, які хочуть висловити свою підтримку і пам’ять.