У Львові відбудеться церемонія прощання з бійцем 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ

Завтра у Львові відбудеться прощання з Героєм Дмитром Світликом.

Пресслужба Львівської міської ради повідомила про деталі заходу.

14 жовтня Львів попрощається з Дмитром Світликом, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Похоронна церемонія розпочнеться о 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Приблизно о 11:30 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання з воїном.

Полягають Дмитра на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87, що розташоване на вулиці Пасічній.

Вздовж маршруту похоронної колони на будинках вивісять синьо-жовті прапори з жалобними стрічками.

Міська рада закликає громадян долучитись до церемонії та утриматися від проведення розважальних заходів у цей день.

Дмитро Світлик народився 21 квітня 1995 року у Львові. Навчався у початковій школі “Первоцвіт”, потім у ліцеї №1 Зимноводівської сільської ради. Згодом отримав професію столяра у державному навчальному закладі “Львівське вище професійне політехнічне училище”.

Працював у будівельній сфері на приватних підприємствах.

Рідні описують Дмитра як щиру і добру людину, яка цінувала чесність і не терпіла фальші. Він був турботливим сином, братом і дядьком, мав багато друзів. Незважаючи на перешкоди, завжди долав їх з мужністю. Особливо любив верхову їзду.

У 2023 році Дмитро пішов захищати Україну від російського вторгнення. Він брав участь у боях на Донеччині, Миколаївщині і Запоріжжі у складі 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана. Пізніше служив у 59-й окремій штурмовій бригаді на Донеччині.

Його залишили батьки, сестра, швагро, племінники, дідусь і бабуся, хрещені, друзі та родина.