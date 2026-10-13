Львів запрошує бізнесменів долучитися до обговорення оновлених норм торгівлі та організації ярмарків

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради проводить зустріч із бізнесом, щоб обговорити важливі питання торгівлі у місті. Головна задача — налагодити конструктивний діалог із підприємцями, почути їхні думки і спільно розробити рішення для підтримки бізнесу та встановлення прозорих правил торгівлі в громаді.

У центрі уваги — організація ярмаркових подій і можливості для виробників зі Львова та області брати в них участь. Також обговорять розміщення літніх терас та майданчиків, які не прив’язані до стаціонарних закладів харчування. Окремо приділять увагу торгівлі у парках і зелених зонах міста, а ще впорядкуванню правил виїзної та виносної торгівлі.

Підприємці отримають шанс озвучити проблеми, з якими зіткнулися у повсякденній діяльності, і запропонувати шляхи вдосконалення регулювання торгівлі. Всі висловлені ідеї будуть враховані під час формування нових міських рішень.

Організовують захід департамент економічного розвитку Львівської міської ради разом з громадською організацією “Центр економічного зростання ЛРХ”.