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Львів запрошує бізнесменів долучитися до обговорення оновлених норм торгівлі та організації ярмарків

Марко Лук'яненко

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради проводить зустріч із бізнесом, щоб обговорити важливі питання торгівлі у місті. Головна задача — налагодити конструктивний діалог із підприємцями, почути їхні думки і спільно розробити рішення для підтримки бізнесу та встановлення прозорих правил торгівлі в громаді.

У центрі уваги — організація ярмаркових подій і можливості для виробників зі Львова та області брати в них участь. Також обговорять розміщення літніх терас та майданчиків, які не прив’язані до стаціонарних закладів харчування. Окремо приділять увагу торгівлі у парках і зелених зонах міста, а ще впорядкуванню правил виїзної та виносної торгівлі.

Підприємці отримають шанс озвучити проблеми, з якими зіткнулися у повсякденній діяльності, і запропонувати шляхи вдосконалення регулювання торгівлі. Всі висловлені ідеї будуть враховані під час формування нових міських рішень.

Організовують захід департамент економічного розвитку Львівської міської ради разом з громадською організацією “Центр економічного зростання ЛРХ”.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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