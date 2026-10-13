Експерти зі підтримки ветеранів війни та демобілізованих: приклад Глинянської громади

У Львові стартував другий етап навчання для фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Управління з питань ветеранської політики Львівської ОВА разом із Львівським національним університетом імені Івана Франка створили навчальну програму під назвою «Комплексний супровід, підтримка та взаємодія з ветеранами війни та демобілізованими особами». Цей проєкт є частиною Комплексної програми підтримки ветеранів війни, їхніх сімей та родин загиблих захисників. Програма була затверджена розпорядженням очільника Львівської ОВА і реалізується за ініціативи Міністерства у справах ветеранів України.

Серед учасників курсу — Ірина Бандровська, фахівчиня із супроводу ветеранів із Глинянської територіальної громади. З квітня 2025 року вона працює у комунальному закладі «Центр надання соціальних послуг».

Ірина за освітою юрист, раніше займалася соціальним педагогом у школі. Зміна професії на кейс-менеджерку для ветеранів була для неї глибоко особистим вибором, адже два її брати служать у війську, один із них загинув.

Першу інформацію про роботу фахівців із супроводу люди дізнавалися через ветеранів, їхні родини і цифрові платформи, як-от «Ветеран PRO». Завдяки цьому про фахівців швидко стало відомо, і зараз кількість звернень дедалі зростає. Найбільше уваги Ірина приділяє допомозі сім’ям загиблих і безвісти зниклих бійців.

«Сім’ї зниклих живуть у стані невизначеної втрати, це величезний психологічний тягар і для них, і для мене», — розповідає вона. — «Треба повністю зануритися в їхню історію та біль і знайти вихід, визначити чіткий план дій».

Робота фахівця із супроводу щодня пов’язана з опрацюванням складних і іноді заплутаних людських доль. Ірина поділилася з нами яскравою історією зі своєї практики.

Нещодавно до Глинянської громади повернувся захисник, який перебував у полоні з 2023 року. Ірина допомагає йому оформили документи для подальшої служби. Він активно бере участь у громадському житті, готується до весілля, реєструється в громаді. Найближчим часом захисник вирушить на сімейний відпочинок у рамках обласної Комплексної програми підтримки ветеранів війни. Програма діє на період воєнного стану та реалізується за умови співфінансування з територіальними громадами Львівщини.

Ірина вважає своє перше профільне підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка важливою можливістю освоїти нові інструменти роботи і розширити коло професійних зв’язків.

«Без комунікації й взаємодії сьогодні не обійтися, — стверджує вона. — Часто складне питання вирішується одним дзвінком колезі з іншої громади. Ми обговорюємо ситуації, ділмося кейсами і разом шукаємо вихід. Іноді здається, що проблему неможливо розв’язати, але разом ми сильні — ми зможемо і зробимо це».

Ознайомитись із інформацією про обласні програми можна у відповідному розділі.