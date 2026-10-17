У Львові ветерани освоїли лук, баскетбол і петанк під час спортивного свята

Львівська міська рада разом із ветеранським клубом Veteran Spirit Lviv організували відкриті тренування з адаптивного спорту для ветеранів, військових та їхніх сімей. Мета заходу — продемонструвати учасникам бойових дій широкий спектр спортивних дисциплін, які можуть допомогти у реабілітації та поверненні до активного життя.

Ініціатива належить самим ветеранам із клубу Veteran Spirit Lviv, які хотіли зібрати представників різних реабілітаційних центрів на одному майданчику. Антон Нікулін, керівник Офісу спорту Львівської міської ради, акцентував на важливості такого підходу знизу вгору. Він повідомив, що у Львові запрацював перший в Україні відділ спорту для військових.

Від початку повномасштабного вторгнення міська влада цілеспрямовано впроваджує адаптивні види спорту. За словами Нікуліна, фізична активність — один із найефективніших інструментів для психологічної та соціальної реабілітації ветеранів. Спорт допомагає їм шукати нові життєві цілі та швидше повертатися до повноцінного життя.

Засновник Veteran Spirit Lviv Сергій Дубов підкреслив, що ветерани мають знати, куди звертатися після завершення офіційної реабілітації, щоб продовжувати займатися спортом. Саме тому клуб планує регулярно проводити такі відкриті тренування, об’єднуючи воїнів із різних реабілітаційних закладів.

Дубов зазначив: практично будь-який вид спорту можна адаптувати до індивідуальних потреб і обмежень здоров’я. Він навів приклад ветерана з потрійною ампутацією — без верхньої та обох нижніх кінцівок — який зайнявся плаванням завдяки роботі кваліфікованих спеціалістів клубу.

Учасники заходу наголошують, що такі зустрічі дають не лише фізичне навантаження, а й можливість знайти однодумців, отримати підтримку та переключитися на нові перспективи.

Ветеран російсько-української війни Сергій Тітаренко розповів, як почав займатися стрільбою з лука на початку 2025 року. Незважаючи на скепсис щодо його поранення, він наполіг на спробі — і тренерка підтримала це прагнення. Відтоді він активно тренується та посів друге місце на чемпіонаті України з блочного лука на дистанції 30 метрів.

Тітаренко зазначив, що у спорті для нього важлива не лише перемога, а й атмосфера спільноти, взаємна підтримка та відчуття результату власної праці. Кожен постріл дає швидкий зворотній зв’язок: влучання приносить задоволення, а промах допомагає визначити напрямок для роботи. Найголовніше для нього — бути потрібним і відчувати себе живим у спільноті.

Тренерка зі стрільби з лука Тетяна Ящишин переконана, що в цьому спорті можуть займатися всі, незалежно від виду поранень чи здоров’я. Вона наголосила, що найголовніше — отримувати задоволення від процесу, а не зациклюватися на результатах. Тетяна пригадала історію чоловіка, який пережив російський полон і сказав їй, що почувається живим саме під час стрільби, що значною мірою підтверджує цінність її роботи.

Фізична активність відіграє ключову роль і для Сергія Тернового з Кривого Рогу, який отримав поранення на Донеччині. Зараз він проходить лікування та протезування, займається баскетболом і планує спробувати футбол на милицях. За його словами, спорт не лише зміцнює його фізично, а й сприяє швидшій адаптації до життя з протезом.

До тренування долучилися й родини військових. Мати Максима Березюка з Кривого Рогу розповіла про свого сина, який два роки тому отримав черепно-мозкову травму після мінно-вибухового поранення. Хоча мова ще не повернулася, він уже навчився ходити і бігати — процес реабілітації продовжується.

Родина вирішила спробувати петанк, оскільки ця гра переважно задіює одну руку. Це зручно для сина, який пережив інсульт правої частини тіла та перелом. Мати наголосила, що будь-яка активність краща за сидіння вдома. Вона вважає, що такі заходи реально допомагають повертати хлопців до повноцінного життя, надихають їх рухатися, комунікувати та розвиватися далі.