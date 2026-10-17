У Львові стартував ювілейний фестиваль на честь 55-річчя хорової капели «Дударик»

Дударик 55 (10)

Мистецький захід поєднав музику, поезію та творчі здобутки кількох поколінь вихованців колективу, що понад пів століття розвиває українське хорове мистецтво.

У Львові стартував ювілейний фестиваль «ДУДАРИК-55. Три дні – три події», приурочений 55-річчю Львівської національної академічної чоловічої хорової капели «Дударик». Перша подія фестивалю – мистецький вечір «ДУДАРИК. Без партитури», що презентував авторську музику, пісні та поезію вихованців капели різних поколінь.

Цей вечір відрізнявся унікальним форматом: слухачі почули «Дударик» поза стандартним концертним сценарієм. У програмі поєднали хорові номери, виступи акустичного бенду, струнного квартету, вокального секстету, а також поетичні твори, архівні фото і відеоматеріали. До участі долучилися автори творів, нинішні виконавці та випускники капели.

Під час події заступник голови Львівської ОДА Іван Собко вручив колективу подяку за значний внесок у розвиток українського хорового мистецтва та збереження національних культурних традицій з нагоди 55-річчя заснування капели. Крім того, у межах ювілейного заходу були відзначені працівники колективу.

«55 років «Дударика» – це історія не лише колективу, це історія людей, які передають любов до української музики з покоління в покоління. Такі традиції формують нашу культурну ідентичність. Сьогодні, в умовах війни, збереження і популяризація нашої культури набувають особливого значення. Вкрай важливо, щоб ця спадщина не залишалась у минулому, а надалі жила, розвивалась і надихала молодь», – наголосив Іван Собко.

«Дударик» заснували у Львові в 1971 році. За цей час капела здобула статус одного з найбільш відомих українських хорових колективів. Вона виховала багато співаків і музикантів, а також отримала міжнародне визнання. Сьогодні капела не лише береже українські музичні традиції, але й репрезентує нашу культуру за кордоном. Під час повномасштабної війни колектив активно організовує благодійні гастролі, збираючи кошти на підтримку українських військових. Від початку 2025 року по сьогодні капела зібрала на потреби захисників понад 904 тисячі гривень.

У межах Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2026 рік капелі запланували фінансову підтримку обсягом 1,2 мільйона гривень. З цієї суми 400 тисяч гривень виділять на благодійні концерти проєкту «Stand with Ukraine» за кордоном. Решту, 800 тисяч гривень, витратять на придбання нових сценічних костюмів.

Фестиваль триватиме у Львові з 16 до 18 жовтня. 17 жовтня відбудеться ювілейний гала-концерт на честь творчого шляху капели, а 18 жовтня програму завершить Родинна літургія поколінь, яка зібере представників різних поколінь «Дударика».