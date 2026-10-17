У Львові провели в останню путь 24-річну Ярину Ніштук, яка керувала взводом ударних дронів

У Львові попрощалися з Яриною Ніштук — командиром взводу безпілотників, що більше двох років захищала Україну

У Львові відбулася церемонія прощання із Яриною Ніштук — військовослужбовицею, яка керувала взводом ударних безпілотних літальних апаратів і понад два роки боронила країну. Захисницю поховали на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря. Близькі та подруги Ярини поділилися спогадами про неї.

Чин похорону 24-річної львів’янки розпочався об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Ярина навчалася в ліцеї Оріяна, а пізніше здобула вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «біологія та біохімія». Під час навчання брала активну участь у наукових фестивалях.

«Весела, любляча, приємна, спокійна. Тихою була, дуже любила вчитися, справді хороша людина», — згадує однокласниця Ярини Каріна.

У 2024 році вона опанувала керування безпілотниками і з того часу виконувала бойові завдання на Донеччині. Згодом очолила свій взвод. У бойовому колі мала декілька прізвиськ: Явір, Ніштяк, а ще «пані-командир».

«Ми разом ростилися. Кожен день проводили разом, з одного будинку. Ярина завжди була душею нашої компанії, організатором усіх заходів. У 2014 році ми збирали гроші для військових на АТО, а вона була ведучою і головною організаторкою концерту», — розповідає подруга Олена.

Ярина загинула 8 жовтня на Краматорському напрямку, внаслідок удару російського FPV-дрона. Провести її в останню путь прийшли друзі, однокласники, родина та знайомі.

«Вона була доброю людиною. Дуже хотіла бачити вільну й щасливу Україну, щоб усі ми жили гідно», — говорить родичка Надія.

Поховали Ярину Ніштук на полі почесних поховань №87 Личаківського кладовища. У неї залишились батьки, брат і родичі.