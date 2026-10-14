У Львові в аварії за участю мікроавтобуса отримав травми чоловік

Аварія сталася на площі Папи Івана Павла ІІ у Львові.

Інформацію підтвердили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Львівщини.

13 жовтня близько 06:40 ранку на площі Папи Івана Павла ІІ водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 41-річний мешканець Львова, не заблокував транспорт під час стоянки. Через це автомобіль почав котитися і придавив 77-річного мешканця Стрия до його власного авто Peugeot 5008.

Постраждалого чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини події.