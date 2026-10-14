Пенсійний фонд забезпечує подальше фінансування жовтневих виплат
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Пенсійний фонд забезпечує подальше фінансування жовтневих виплат

Марко Лук'яненко

Фінансування Пенсій

Пенсіонерам Львівщини вже спрямували майже 2,3 млрд грн на виплати.

Станом на 13 жовтня пенсіонери Львівської області отримали майже 2,3 мільярда гривень, що складає 50,6% від місячної потреби. Крім того, у цьому місяці жителям регіону виділили 589,5 млн грн на окремі види соціальних допомог. Серед них – житлові субсидії та пільги, які склали 95,5 млн грн, а також страхові виплати – близько 248 млн гривень. З них майже 68 млн пішло на оплату лікарняних.

Довідково

На 1 жовтня у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області зареєстровано близько 673 тисяч одержувачів пенсій. Із них понад 623 тисячі – цивільні пенсіонери, майже 46 тисяч – пенсіонери силових структур, близько 4 тисячі – за міжнародними угодами. Також там перебувають 30,5 тисяч одержувачів житлових субсидій і майже 92 тисячі пільговиків, а страхові виплати отримують понад 15 тисяч осіб.

Від початку жовтня фахівці Головного управління Пенсійного фонду Львівщини надали громадянам 43 тисячі послуг.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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