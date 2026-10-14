У Львівській області викрили шахрайський колцентр, який ошукав понад 80 громадян України та Європи

Правоохоронці у місті Стрий на Львівщині викрили шахрайський колцентр, який працював з квартири в багатоповерхівці. Це перший випадок в Україні, коли застосували нову статтю Кримінального кодексу, що карає за організацію шахрайських колцентрів. Трьом чоловікам уже оголосили підозру.

Про це повідомило Управління Служби безпеки України у Львівській області через свій офіційний канал у Facebook.

Схема шахрайства

За даними слідства, зловмисники отримували незаконний доступ до банківських рахунків як українців, так і громадян ЄС. Вони привласнювали чужі гроші, створюючи в соцмережах і на сайтах знайомств фальшиві профілі привабливих жінок.

Після встановлення контакту шахраї надсилали файли, замасковані під звичайні фото з Google. Насправді ж у цих файлах ховалося шкідливе ПЗ. Після відкриття на пристрої жертви непомітно встановлювалось програмне забезпечення для віддаленого доступу.

Ця програма дозволяла крадіям бачити конфіденційну інформацію користувачів і обходити двофакторну автентифікацію в банківських додатках. Через це злочинці безперешкодно викрадали гроші. Нелегальні кошти обмінювали через підпільний пункт обміну криптовалюти, переводячи у готівку.

Організація роботи колцентру

Львівська обласна прокуратура підтвердила, що злочинна група у Стрию орендувала дві квартири для діяльності. Все спілкування та координацію проводили через закритий чат у Telegram, де зловмисникам встановлювали графіки, давали інструкції та вели облік викрадених коштів.

Виконавці користувалися спеціальним програмним забезпеченням і технологією на базі штучного інтелекту, яка в режимі реального часу змінювала чоловічий голос на жіночий під час розмов із жертвами.

Прибуток розподілявся за схемою: 15% отримували виконавці як оплату, а 85% — організатори для підтримки роботи мережі фішингових колцентрів.

Масштаби збитків

Прокуратура оцінює, що від дій шахраїв постраждали щонайменше 50 українців і 30 громадян інших країн.

Під час дев’яти обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, накопичувачі, телефони, банківські картки, рукописні записи та готівку у різних валютах на суму близько 2 мільйонів гривень.

Трьох організаторів затримали безпосередньо в колцентрі, що допомогло зберегти електронні докази їхніх злочинних дій.

Правові наслідки

Підозрюваних притягнули до відповідальності за кількома статтями Кримінального кодексу. Офіс генерального прокурора повідомив, що для кожного обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави по 998 400 гривень.

Розслідування триває. Слідчі вивчають усі деталі злочинної схеми та продовжують пошук інших причетних.

Загальна ситуація з колцентрів

З липня по вересень 2026 року СБУ припинила діяльність 60 шахрайських колцентрів по всій Україні. Під час понад 250 обшуків вилучили більше 4 тисяч одиниць комп’ютерної техніки, понад 1800 мобільних телефонів, 45 автомобілів і готівку на суму понад 3,1 мільйона доларів США, 30 тисяч євро та 2,55 мільйона гривень.

В СБУ відзначають, що після розкриття великих мереж шахраї змінюють тактику і переходять до роботи у невеликих групах, які працюють дистанційно, часто з приватних осель.