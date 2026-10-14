У Львові успішно здійснили першу в Україні пересадку печінки семимісячній дитині

У тримісячного Давида Матрофайла з Івано-Франківщини з’явилися перші проблеми зі здоров’ям. Батьки помітили легку жовтяницю і зразу звернулися до педіатра. Місцеві лікарі спрямували дитину до обласних спеціалістів, які запідозрили серйозніше захворювання. Родину направили у Львів, у лікарню святого Миколая, де хлопчику діагностували біліарну атрезію.

Це вроджене захворювання супроводжується закриттям жовчовивідних шляхів, через що жовч не може нормально відтікати з печінки в кишківник. Єдиним шляхом врятувати малюка була трансплантація печінки. Без неї дітки з такою патологією зазвичай не доживають і півтора року.

Потенційним донором став батько Давида, Роман, адже його тканини ідеально підходили для пересадки. Однак проведення операції відклали, бо дитина мусила набрати потрібну вагу. Він важив менше за оптимальні 10 кілограмів.

Набрати таку вагу при біліарній атрезії надзвичайно складно. Як пояснив дитячий трансплантолог Дмитро Грицак із лікарні святого Миколая, малюкам ставлять спеціальний зонд для годування. Вони повинні отримувати більше поживи, ніж можуть вживати самостійно. Через цироз печінка припиняє виробляти білок, тож лікарі намагалися максимізувати поживні речовини для підтримки органу. Тим часом проявилися звичні ускладнення: асцит, підвищений білірубін і портальна гіпертензія.

Для успішного проведення складної сімейної трансплантації об’єднали зусилля фахівці трьох медичних закладів — лікарні святого Миколая, центру трансплантології Першого медичного об’єднання Львова і Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова. Київські лікарі із великим досвідом регулярно обмінювались знаннями з колегами із Львова.

«Ми довірилися лікарям. Вірили, що все буде добре і інакше бути не може, бо дитина має жити», — говорять вдячні батьки хлопчика.

Нині Давидові вже вісім місяців, і він значно змінився на краще. Жовтизна шкіри й очей поступово зникає, малюк став більш активним і смачно їсть. Під час планових оглядів дитина усміхається лікарям, які подарували йому життя.

Центр трансплантології Першого медичного об’єднання Львова утримує першість в Україні за кількістю трансплантацій уже п’ять років поспіль. Кожна десята операція припадає на дитячих пацієнтів — це вагомий показник, адже маленькі хворі мають найвищий пріоритет у листі очікування завдяки статусу екстреності.

Також саме у Львові вперше в Україні провели пересадку комплексу підшлункова залоза та нирка, першу в країні трансплантацію комплексу серце-легені, а також успішну спліт-трансплантацію печінки.