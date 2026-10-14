У Львові конфіскували контрафактні товари для електронних сигарет вартістю понад 12 мільйонів гривень
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У Львові конфіскували контрафактні товари для електронних сигарет вартістю понад 12 мільйонів гривень

Марко Лук'яненко

Під час обшуків детективи Бюро економічної безпеки затримали майже 79 тисяч одиниць нелегальної продукції.

Заступаючи на виконання службових обов’язків, оперативники Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групу підприємців. Вони налагодили підпільний продаж товарів для електронних сигарет у Львові.

Загальна вартість вилученої продукції під час обшуків склала 12,6 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що фігуранти реалізовували товари без акцизних марок встановленого зразка. Серед вилученого — ароматизатори, POD-системи, картриджі, різні нікотинові суміші, гліцерин та супутні матеріали. У межах слідчих дій провели 8 масштабних обшуків, під час яких і вилучили близько 79 тисяч одиниць контрафакту загальною вартістю понад 12,6 млн грн.

Розслідування ведеться за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. Також розглядають порушення за частиною 1 статті 199 ККУ про підроблення або незаконне використання марок акцизного податку.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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