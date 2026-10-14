У Львові презентували унікальну персональну виставку Петра Гулина під назвою «Це ти і я»

У Львові відкрили персональну виставку Петра Гулина під назвою «Це ти і я».

На експозиції представлено 126 художніх робіт митця, який понад шістдесят років присвятив розвиткові українського мистецтва.

13 жовтня у Палаці Потоцьких відбулося офіційне відкриття виставки. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький назвав цей день непростим для регіону, але висловив вдячність за можливість особисто відзначити творчу діяльність митця.

Серед представлених полотен є картини 1960-х років, які раніше не демонстрували публічно, а також нові роботи. Експозиція дозволяє простежити еволюцію світогляду художника, його формування нових образів і змістів протягом багатьох десятиліть.

Особливе місце у творчості Петра Гулина посідають українські міфи, народні традиції та стародавні уявлення про світ. Художник майстерно поєднує реальність з фантазією, минуле — з сучасністю, переосмислюючи культурну спадщину.

«У назві виставки всього три слова — “Це ти і я”. Вони резонують особливо гостро, тому що нині кожен день демонструє нашу взаємозалежність і необхідність зберігати зв’язок — із людьми, історією і корінням», — підкреслив Максим Козицький.

Керівник області також подякував Петру Гуліну за його творчість і значний внесок в українське мистецтво.

«Пане Петре, дякую за ваш широкий світогляд, глибину душі та унікальний талант бачити світ і відкривати його іншим через мистецтво», — зазначив Максим Козицький.

Окрему подяку він висловив Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Возницького за організацію виставки та можливість зібрати стільки робіт митця в одному просторі.

«Найбільша вдячність нашим захисникам і захисницям, завдяки яким українське мистецтво живе, розвивається і знаходить своє справжнє відображення в глядачах», — наголосив очільник Львівської ОВА.

Виставка «Це ти і я» триватиме до 13 грудня у Палаці Потоцьких за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 15.