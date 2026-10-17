У Львові успішно провели операцію чоловіку, пораненому уламками російського дрона в Дублянах

Львівські медики успішно провели операцію чоловіку, постраждалому від падіння уламків російського безпілотника. Про це повідомили у управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради.

Хірургічне втручання відбулося 16 жовтня й пройшло без ускладнень. Наразі стан пацієнта оцінюють як середньої важкості. Він перебуває під постійним наглядом лікарів травматологічного відділення.

Інцидент стався вранці того ж дня, коли в межах Львівської міської територіальної громади двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки російських дронів. У селищі Дубляни 36-річний місцевий житель отримав поранення — уламок ворожого безпілотника наскрізь пробив йому праве стегно.

Постраждалого швидко доставили до лікарні святого Пантелеймона. Ця медична установа входить до складу Першого медичного об’єднання Львова.