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Новини Львова

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У Львові успішно провели операцію чоловіку, пораненому уламками російського дрона в Дублянах

Марко Лук'яненко

Львівські медики успішно провели операцію чоловіку, постраждалому від падіння уламків російського безпілотника. Про це повідомили у управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради.

Хірургічне втручання відбулося 16 жовтня й пройшло без ускладнень. Наразі стан пацієнта оцінюють як середньої важкості. Він перебуває під постійним наглядом лікарів травматологічного відділення.

Інцидент стався вранці того ж дня, коли в межах Львівської міської територіальної громади двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки російських дронів. У селищі Дубляни 36-річний місцевий житель отримав поранення — уламок ворожого безпілотника наскрізь пробив йому праве стегно.

Постраждалого швидко доставили до лікарні святого Пантелеймона. Ця медична установа входить до складу Першого медичного об’єднання Львова.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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