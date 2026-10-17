Прогноз погоди на 17 жовтня у Львові та області: переважно хмарно, можливий дощ, до +14°

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оприлюднив прогноз погоди на 17 жовтня для Львова і області. Синоптики попереджають про переважно хмарну погоду протягом дня.

У Львівській області очікується хмарна погода з періодичними невеликими дощами. Вранці можливий слабкий туман, який може ускладнити видимість на дорозі. Вітер буде північно-західним з швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вдень триматиметься в межах 9-14 градусів тепла по області. У Львові стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів. Такі показники відображають прохолодний осінній день.

Метеорологи рекомендують місцевим жителям не забувати парасолі та вдягатися так, щоб комфортно почуватися в умовах вогкої і прохолодної погоди.