Сьогодні у Львівській області оновлено розклад погодинних вимкнень електроенергії
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Сьогодні у Львівській області оновлено розклад погодинних вимкнень електроенергії

Марко Лук'яненко

Львівобленерго оновило графік погодинних відключень електроенергії на суботу, 17 жовтня.

Інформація актуальна на 10:59.

Світло вимикатимуть у 12 груп споживачів. Тривалість відключень коливається від двох до трьох з половиною годин в залежності від черги.

Оновлений графік на 17 жовтня вже діє на Львівщині. «Львівобленерго» оприлюднила свіжі дані з урахуванням ситуації в енергосистемі на ранок суботи.

Графік наведено нижче:

Час і тривалість відключень можуть змінюватися протягом дня, залежно від навантаження в мережі. Перевірити свою групу та отримати актуальні дані можна на офіційних платформах «Львівобленерго».

У порівнянні з попереднім графіком, який передбачав вечірні вимкнення лише для окремих груп (1.1, 1.2, 5.1 та 5.2), нинішній розклад значно розширив кількість груп та періоди відсутності світла.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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