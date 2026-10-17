Сьогодні у Львівській області оновлено розклад погодинних вимкнень електроенергії

Львівобленерго оновило графік погодинних відключень електроенергії на суботу, 17 жовтня.

Інформація актуальна на 10:59.

Світло вимикатимуть у 12 груп споживачів. Тривалість відключень коливається від двох до трьох з половиною годин в залежності від черги.

Оновлений графік на 17 жовтня вже діє на Львівщині. «Львівобленерго» оприлюднила свіжі дані з урахуванням ситуації в енергосистемі на ранок суботи.

Графік наведено нижче:

Час і тривалість відключень можуть змінюватися протягом дня, залежно від навантаження в мережі. Перевірити свою групу та отримати актуальні дані можна на офіційних платформах «Львівобленерго».

У порівнянні з попереднім графіком, який передбачав вечірні вимкнення лише для окремих груп (1.1, 1.2, 5.1 та 5.2), нинішній розклад значно розширив кількість груп та періоди відсутності світла.