У Львові тимчасово змінюють маршрути тролейбусів № 23 і № 25 на кілька днів

На вулиці Стрийській у Львові підрядник за власний рахунок виправлятиме недоліки дорожнього покриття.

Львівська міська рада повідомила про ремонтні роботи на вулиці Стрийській. В період 14–15 жовтня ремонтуватимуть ділянки дороги між вулицею Науковою та вулицею Вернадського. Через це зміниться рух тролейбусів № 23 та № 25.

Франківська районна адміністрація уточнила, що компанія ТзОВ “Онур” візьметься за усунення дефектів дорожнього покриття власним коштом. Працюватимуть на двох крайніх смугах руху, де помічені колійність і інші пошкодження.

“Підрядник виконає роботи в рамках гарантійних зобов’язань, тому додаткових витрат із міського бюджету не передбачено. Ремонт проходитиме поетапно на окремих ділянках, через що повне перекриття вулиці не передбачається”, – повідомили у Франківській РА.

Під час ремонту вводитимуть часткові обмеження руху на двох крайніх смугах. Окрім того, змінять схему руху тролейбусів:

тролейбус № 23 курсуватиме скороченим маршрутом до зупинки “Хуторівка”, тобто за маршрутом “Ряшівська – Хуторівка”;

тролейбус № 25 також завершуватиме рух на “Хуторівці” і курсуватиме за маршрутом “Шота Руставелі – Хуторівка”;

на маршруті № 22 працюватимуть тролейбуси з автономним живленням.

Нагадуємо, що ремонт на Стрийській вулиці від вулиці Наукової до проспекту Святого Івана Павла ІІ та далі до межі міста триває з 6 квітня. Роботи проводили поетапно: спершу відремонтували парну сторону у напрямку виїзду з міста (Франківський район), а з 10 червня почали ремонт непарної сторони (Сихівський район), рухаючись у бік центру Львова.

Підрядник – компанія “Онур” – виконує ремонт за схемою з відтермінуванням оплати.