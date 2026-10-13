Богдан Панкевич покидає Львівську облраду через проблеми зі здоров’ям, замість нього прийде співзасновник IT-компанії

Богдан Панкевич припинив повноваження депутата Львівської облради через проблеми зі здоров’ям — його місце посідає підприємець Святослав Літинський

Депутат обласної ради Львова від Української Галицької партії Богдан Панкевич достроково склав повноваження через погіршення стану здоров’я. Через це він не міг повноцінно виконувати свої депутатські обов’язки.

13 жовтня під час сесії, 69-річний Панкевич звернувся до колег з проханням підтримати його заяву про складання мандату. Рішення підтримали одноголосно — за нього проголосували 63 депутатів.

Варто відзначити, що Богдан Панкевич займав посаду депутата відносно недавно. Він долучився до складу Львівської обласної ради 3 лютого, замінивши на цій посаді Івана Щурка.

Хто займе вакантне крісло депутата

Відповідно до виборчого списку Української Галицької партії, новим депутатом став Святослав Літинський. Він підтвердив журналістам свою готовність приступити до роботи у Львівській обласній раді.

Літинський — корінний львів’янин, йому 43 роки (народився 7 жовтня 1981 року). У нього є дружина та двоє дітей.

За фахом новий депутат — математик. Він закінчив факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка та захистив кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук.

Святослав Літинський відомий як співзасновник і керівник IT-компанії “Абто Софтвер”. Окрім підприємництва, він має значний досвід у правозахисній діяльності. На його рахунку понад 50 успішних судових справ, пов’язаних із захистом права громадян на державні послуги українською мовою. У цих процесах відповідачами виступали Міністерство внутрішніх справ, Національне антикорупційне бюро України та інші органи влади.