У Львівській області вдень пролунав вибух через падіння збитого ворожого дрона на Малехів, постраждала одна особа

13 жовтня, близько 15:25, у Львівському районі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через загрозу реактивного безпілотника. За попередньою інформацією, уламки збитого ворожого дрона впали на селище Малехів Львівської громади. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що пошкоджено кілька приватних будинків у Малехові.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що на Малехів впав підбитий російський безпілотник. Станом на 15:49 відомо про одного постраждалого. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.

Повітряна тривога на Львівщині почалася о 15:04 через загрозу реактивного безпілотника. О 15:23 Повітряні сили повідомили, що дрон рухається в напрямку обласного центру. Вибухи в районі міста пролунали о 15:25. Підрозділи протиповітряної оборони відпрацювали по цілі. Відбій тривоги оголосили о 15:32.

Це вже другий випадок падіння уламків дрона на Львівщині впродовж дня. Вранці 13 жовтня збитий російський безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Внаслідок падіння уламків загорілися два будинки, а також були пошкоджені три автомобілі. Тоді даних про постраждалих не надходило.