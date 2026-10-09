У Львові тимчасово обмежать рух і паркування через зйомки історичного серіалу

У Львові на кілька днів запроваджують тимчасові обмеження руху та паркування через зйомки масштабного кінопроєкту. Міська влада оприлюднила точний графік роботи цих обмежень.

Обмеження руху транспорту діятимуть у такі дати:

10 жовтня (субота)

11 жовтня (неділя)

13 жовтня (вівторок)

14 жовтня (середа)

15 жовтня (четвер)

Паркування автомобілів буде заборонено в такі періоди:

10 жовтня (субота)

1314 жовтня (вівторок — середа)

15 жовтня (четвер)

Львів’ян просять врахувати ці обмеження при плануванні поїздок містом у вказані дні.

Управління культури Львівської міської ради повідомляє, що мешканців будинків поруч із локаціями зйомок додатково поінформують через спеціальні оголошення, розміщені безпосередньо на місцях. Інформаційні листівки готує та розповсюджує знімальна команда проєкту.

Нагадаємо, що з 5 по 15 жовтня у Львові тривають зйомки масштабного історичного мінісеріалу з робочою назвою «Львівська історія». Стрічка висвітлює події 19141921 років.