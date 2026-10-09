У Бродах пожежники врятували чоловіка, який постраждав від чадного газу у задимленій квартирі

У місті Броди на Львівщині 9 жовтня сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники вивели з задимленого приміщення чоловіка, який потрапив до лікарні.

Цю інформацію надало Головне управління ДСНС України у Львівській області на офіційній сторінці у Facebook.

Повідомлення про пожежу надійшло о 15:00. Горіла квартира на третьому поверсі триповерхового будинку на вулиці Коцюбинського у місті Броди Золочівського району. Прибувши на місце, пожежники побачили, що з вікон квартири вже виходить полум’я.

У задимленій кімнаті рятувальники виявили чоловіка 1960 року народження. Він зазнав отруєння продуктами горіння, тому його госпіталізували в важкому стані. Також евакуювали жінку з сусідньої квартири.

Усього з будинку вивели п’ятьох мешканців. Пожежу локалізували і ліквідували о 16:02. Зараз поліція розслідує обставини виникнення займання, з’ясовуючи причини події.