У Львові активізували роботу протиповітряної оборони

Сьогодні вранці на Львівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Спершу жовтий рівень небезпеки встановили у Золочівському та Шептицькому районах. Згодом він поширився на Золочівський, Львівський і Стрийський райони.
Інформація свідчить, що з напрямку Тернополя в бік Львівщини рухався реактивний безпілотний літальний апарат. Найбільша загроза була зафіксована у Перемишлянах, Винниках та безпосередньо у Львові.
Пізніше стало відомо, що дрон проникнув на територію Львова. Голова Львівської обласної військової адміністрації Козицький повідомив про роботу системи протиповітряної оборони в місті.
Згодом повітряна тривога припинилася в усіх згаданих районах і у Львові.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua