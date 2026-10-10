У Львові активізували роботу протиповітряної оборони

Сьогодні вранці на Львівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Спершу жовтий рівень небезпеки встановили у Золочівському та Шептицькому районах. Згодом він поширився на Золочівський, Львівський і Стрийський райони.

Інформація свідчить, що з напрямку Тернополя в бік Львівщини рухався реактивний безпілотний літальний апарат. Найбільша загроза була зафіксована у Перемишлянах, Винниках та безпосередньо у Львові.

Пізніше стало відомо, що дрон проникнув на територію Львова. Голова Львівської обласної військової адміністрації Козицький повідомив про роботу системи протиповітряної оборони в місті.

Згодом повітряна тривога припинилася в усіх згаданих районах і у Львові.