У Львові тривають роботи з відновлення будинків на Патона і Виговського після ракетного обстрілу в липні

У Львові продовжують ремонтно-відновлювальні роботи у двох багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського. Ці будинки зазнали найбільших пошкоджень під час російського ракетного обстрілу 30 липня. На вулиці Виговського, 77, будівельники відновлюють перекриття та мурують стіни, а на Патона, 25 вже розбирають аварійні конструкції та монтують тимчасову покрівлю.

Про перебіг робіт повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Будинок на Виговського: підсилюють конструкції, ведуть мурування

На вулиці Виговського, 77, установили тимчасові опори для укріплення несучих елементів будівлі. Уже завершили заливку бетонних перекриттів і балконних плит між третім, четвертим та п’ятим поверхами.

Наразі тривають роботи з мурування зовнішніх і внутрішніх стін, а несучі конструкції додатково зміцнюють металевими елементами. Таку інформацію надала Залізнична районна адміністрація Львова.

Будинок на Патона: демонтують аварійні конструкції та встановлюють тимчасовий дах

На вулиці Патона, 25 будівельники розібрали пошкоджені частини п’ятого поверху у другому та п’ятому під’їздах. У третій та четвертій секціях роботи ще тривають на рівні третього—четвертого поверхів.

Паралельно будівельники вивозять сміття та поетапно перевіряють технічний стан будинку, щоб оцінити необхідні подальші заходи.

Для захисту від негоди на будівлю встановлюють тимчасову покрівлю. Дерев’яний каркас уже змонтували у другому, п’ятому та шостому під’їздах, при цьому п’ятий під’їзд почали накривати металевим профнастилом.

У районній адміністрації підкреслили, що роботи виконують поетапно, враховуючи фактичний технічний стан будівлі та дбаючи про безпеку мешканців і робітників.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають також у будинках на вулицях Патона, Ряшівській та Любінській, які постраждали під час липневого обстрілу.

Масований удар 30 липня: наслідки і масштаби руйнувань

30 липня російська армія нанесла масований ракетний удар по Львову. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, школа, дитячий садок і бібліотека.

Найбільші руйнування зазнали будинки на вулицях Патона та Виговського. Міський голова Львова зазначив, що інцидент стався через прямі влучання ракет у дві будівлі. Ракета, яка пробила будинок на Виговського, не вибухнула — сапери успішно знешкодили боєголовку.

На вулиці Патона російська ракета зруйнувала верхні поверхи будівлі, де тоді відбувалася масштабна рятувальна операція.

За даними голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, кількість постраждалих унаслідок удару зросла до 38 осіб. Під завалами багатоповерхівки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.