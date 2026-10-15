На Львівщині відбудеться прощання з шістьма воїнами, які загинули у боротьбі з ворогом

Сьогодні на Львівщині прощаються з шістьма Героями, які віддали життя у бою з російськими окупантами.

Львівська обласна військова адміністрація повідомляє, що 15 жовтня у Львівській області відбудуться поминальні заходи на честь загиблих бійців.

Тарас Харів, родом із села Тейсарів Жидачівської громади, отримав медаль “Захисники Сходу” у грудні 2024 року за мужність і стійкість під час служби. Його звільнили за станом здоров’я, але він помер 13 жовтня у віці 46 років.

Василь Пшеницький із села Кобло Старосамбірської громади служив молодшим інспектором прикордонної служби 7-го Карпатського загону. Він загинув 9 квітня 2025 року біля Кривої Луки на Донеччині. Йому було 33 роки.

Сергій Грицевич, уродженець селища Ратне Волинської області, приєднався до оборони України у 2023 році. Служив у 100-й окремій бригаді територіальної оборони і загинув 7 травня 2025 року у віці 38 років.

Василь Ковалик, львів’янин, вступив до лав оборони в 2025 році. Він служив у 95-й десантно-штурмовій Поліській бригаді. Був смертельно поранений 14 серпня 2025 року у 27 років.

Дмитро Станкевич, також із Львова, долучився у 2025 році до 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади. Загинув 11 жовтня 2026 року. Захисник був нагороджений медаллю “Ветеран війни” і помер у 40 років.

Андрій Курман, львів’янин, розпочав службу у 2023 році у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він отримав медалі «За поранення», «За оборону міста Бахмут» та «Ветеран війни». Андрій загинув 13 жовтня 2026 року у 48 років.

Ці воїни залишили світлу пам’ять про себе, ставши символом мужності та відваги у боротьбі за незалежність України.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLvivskaODA%2Fposts%2Fpfbid0hVKoiujx22vYCNXiXYtG9EUwYZZ4CrBY8urdtUpUcv34G2DAizHF6EqqFq543cU8l&show_text=true&width=500" class="facebook" width="500" height="652" allowfullscreen="true" allow="autoplay;clipboard-write;encrypted-media;picture-in-picture;web-share

