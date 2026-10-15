Глава департаменту економічної політики ЛОВА у вересні отримав відпускні понад 40 тисяч

У вересні Вадим Табакера, директор департаменту економічної політики Львівської ОВА, отримав зарплату в розмірі 81 тисячі гривень.
Львівська ОВА надала деталі за офіційним запитом. Зокрема, заробітна плата Вадима Табакери за вересень становила 74 064,78 грн.
До цієї суми увійшли такі складові:
– посадовий оклад – 21 690,41 грн;
– надбавка за вислугу років – 6 073,31 грн;
– надбавка за доступ до державної таємниці – 2 169,04 грн;
– надбавка за ранг – 245,45 грн;
– премія – 3 253,56 грн;
– виплата за відпустку – 40 575,83 грн;
– індексація – 57,18 грн.
За ці кошти Табакера сплатив 17 034,90 грн податків і військового збору, тож на руки отримав 57 029,88 грн.
Для порівняння: у серпні керівник департаменту заробив близько 81 тисячі гривень.
Вадим Табакера очолив департамент економічної політики Львівської ОВА в березні 2025 року. До цього він займав посаду заступника директора департаменту.
Раніше, з 2020 року і до 13 вересня 2024 року, департамент очолював Степан Куйбіда. Восени 2024 року Уряд призначив його першим заступником голови Тернопільської ОВА.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua