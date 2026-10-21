Електропостачання у Шептицькому та Яворівському районах відновлено для мешканців

Внаслідок вчорашньої російської атаки майже 17,2 тисячі абонентів у Шептицькому та Яворівському районах залишились без електропостачання.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про ситуацію на своїй сторінці у Facebook. 20 жовтня через удари російських безпілотників на Львівщині виникли масштабні перебої з електроенергією.

У Яворівському районі знеструмлення торкнулось близько 16 тисяч абонентів, а в Шептицькому – понад 1 200. До 16:52 години в Шептицькому районі електропостачання вдалося відновити більшості споживачів. Уранці сьогодні світло повернули і в Яворівському районі.

«На Яворівщині електроенергію повернули всім абонентам, які залишились без неї через вчорашні атаки ворожих безпілотників. Щиро дякую енергетикам. Вони працювали всю ніч», — зазначив Козицький.

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Нагадаємо, 20 жовтня ворожі безпілотники атакували критичний об’єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині. Крім того, на території Солонківської громади пошкодило житловий будинок і два дачні будинки. У Яворівському районі в результаті атаки постраждав поліцейський.