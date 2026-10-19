У Львові трагічно загинула 18-річна дівчина
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У Львові трагічно загинула 18-річна дівчина

Марко Лук'яненко

У Львові 18 жовтня близько 22:05 неподалік вулиці Професора Яреми потяг смертельно травмував 18-річну дівчину.

Поліція повідомила, що обставини інциденту наразі з’ясовують.

Правоохоронці встановили, що саме потяг став причиною трагедії. Постраждала загинула на місці події від отриманих травм.

За фактом цього випадку слідчі Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Поліція продовжує працювати над встановленням усіх деталей події.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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