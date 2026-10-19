На Промисловій зведуть висотки на площі десяти гектарів землі

На вулиці Промисловій планують звести величезний багатоповерховий житловий комплекс із понад 2000 квартир, апартаментів та комерційних площ.

7 жовтня Архітектурно-містобудівна рада розглянула проєкт будівництва багатофункційного комплексу на вул. Промисловій, 53 у Львові. Комплекс поєднає житлові та нежитлові будівлі з громадськими приміщеннями, закладами для дошкільнят, підземними паркінгами, трансформаторними підстанціями та даховими котельнями.

Проєкт передбачає забудову на земельній ділянці площею 10,3 гектара у Шевченківському районі між вулицями Городницькою, Промисловою та Жовківською. Раніше тут працювало підприємство з переробки шкіри – “Товариство Світанок”.

Наразі на ділянці стоять промислові будівлі, які планують знести. Водночас забудовники передбачили зберегти кілька споруд з історичною цінністю, зокрема водонапірну вежу, і включити їх до нового комплексу.

Загальна площа забудови сягне 40,1 тисячі квадратних метрів, з інтенсивністю забудови близько 39%. Будинки матимуть у середньому 7-8 поверхів. Однак деякі споруди виростуть до 50 метрів заввишки, що відповідає 16 поверхам.

Комплекс налічуватиме 2 106 квартир та 1 805 машиномісць у підземних паркінгах. На перших поверхах житлових будинків облаштують комерційні площі площею 36,6 тисяч квадратних метрів. Житлова площа складатиме 113,2 тисячі квадратних метрів, апартаменти — 23,1 тисячі квадратних метрів.

Головний архітектор проєкту повідомив: “Забудовник корпорація ‘Ріел’ розпочинає зведення школи на території ЖК ‘Вежа’. Школа зможе прийняти перших учнів вже на початкових етапах заселення, що допоможе компенсувати кількість дітей у комплексі. Дошкільні заклади планують розподілити рівномірно по кварталах забудови”.

Школу мають побудувати не разом із першою чергою будівництва, а пізніше, після зведення частини багатоповерхівок, уточнили в архітектурній раді.

Також забудовники погодили схему розміщення укриттів і споруд подвійного призначення, що забезпечуватиме безпеку мешканців району.

Ще у 2024 році міська влада погодила будівництво школи на 720 учнів та дитячого садочка на 50 дітей на вул. Промисловій, 53. Ці об’єкти мав звести забудовник території – ТОВ “Шкіряне підприємство “Світанок”, що входить до корпоративної групи “Ріел”.

За даними аналітичної системи YouControl, підприємство з 2017 року функціонує на вул. Промисловій, 53. Вони займаються дубленням шкур, оздобленням шкіри, вичинкою та фарбуванням хутра. Засновником є львівська будівельна компанія “Ріел Девелопмент Груп”, що належить підприємцю Ростиславу Мельнику. Разом із сином Миколою він контролює кілька будівельних фірм у Львові.

Раніше у Львові дозволили знести одноповерхові будівлі на вул. Донецькій й спорудити новий багатоквартирний житловий будинок.

Крім того, на вул. Богдана Хмельницького планують звести житловий комплекс заввишки близько 60 метрів.