Анна Максименко здобула першу в карʼєрі медаль Кубка світу зі шпаги

Шпажистка Анна Максименко виборола першу в карʼєрі медаль Кубка світу

На шляху до медалі перемогла двох спортсменок з Росії.

Кубок світу з фехтування на шпагах зараз проходить у Касабланці, Марокко. 17 жовтня Анна Максименко принесла Україні першу медаль у новому сезоні престижної серії змагань під егідою FIE.

Шлях до нагороди спортсменки зі Львівщини був складним. Вона здолала олімпійську чемпіонку Токіо-2020 Юлію Бєляєву, після чого перемогла ще й бронзову призерку тієї ж Олімпіади — Федеріку Ізолу. Загалом на своєму шляху до п’єдесталу Максименко обійшла двох російських фехтувальниць. Ось як виглядають її етапи проходження турніру:

1/32 фіналу – Кім Со Хі (Південна Корея) — 15:9

1/16 фіналу – Юлія Бєляєва (Естонія) — 15:12

1/8 фіналу – Федеріка Ізола (Італія) — 15:5

1/4 фіналу – Анастасія Рустамова (Росія) — 15:10

Півфінал – Айзанат Муртазаєва (Росія) — 15:12

Фінал – Роберта Марцані (Італія) — 14:15

Раніше Анна Максименко вже двічі піднімалася на п’єдестал Гран-прі: завоювала золото в Будапешті у 2025 році та бронзу в Досі у 2026. Ця медаль стала для неї першою особистою нагородою на Кубках світу. Раніше вона була призеркою лише в командних змаганнях, зокрема здобула срібло Ванкувера 2024 року.

«Анна Максименко виступає за обласний Центр олімпійської підготовки. Її тренують Андрій Орліковський та Зоряна Семеряк. Вітаємо 19-річну спортсменку та її наставників із цим успіхом», — говорить директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хімʼяк.